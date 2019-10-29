ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في مصر.. فرصة لسقوط أمطار وطقس الليل قارس البرودة

الأرصاد: طقس الليل قارس البرودة





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019 في مصر، حيث قالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل لحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا.





الأرصاد تعلن سقوط الأمطار على هذه المناطق





وأوضح خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم الثلاثاء على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر





أعلنت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض معكم جدول بدرجات الحرارة اليوم:









المدينة الصغرى العظمى القاهرة 20 27 شبين الكوم 20 27 طنطا 19 26 دمنهور 21 26 الإسكندرية 22 26 بلطيم 20 26 مطروح 18 25 السلوم 17 26 سيوة 16 26 بورسعيد 21 25 دمياط 21 25 الزقازيق 19 27 الإسماعيلية 19 27 السويس 18 27 العريش 19 24 رفح 18 24 رأس سدر 21 27 نخل 16 24 نويبع 21 28 طابا 21 25 كاترين 11 22 الطور 21 27 شرم الشيخ 23 29 الغردقة 22 29 مرسى علم 21 28 الفيوم 19 27 بني سويف 18 28 المنيا 17 28 أسيوط 17 29 سوهاج 17 29 قنا 18 30 الأقصر 20 31 أسوان 21 31 أبو سمبل 18 30 الوادي الجديد 20 30 شلاتين 22 31 أبو رماد 23 30 حلايب 24 29 رأس حدربة 24 28