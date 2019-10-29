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ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في مصر.. فرصة لسقوط أمطار وطقس الليل قارس البرودة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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الأرصاد: طقس الليل قارس البرودة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر 2019 في مصر، حيث قالت الأرصاد إن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل لحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا.

الأرصاد تعلن سقوط الأمطار على هذه المناطق

وأوضح خبراء الأرصاد أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم الثلاثاء على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والفرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وفيما يلي نستعرض معكم جدول بدرجات الحرارة اليوم:


المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة2027
شبين الكوم2027
طنطا1926
دمنهور2126
الإسكندرية2226
بلطيم2026
مطروح1825
السلوم1726
سيوة1626
بورسعيد2125
دمياط2125
الزقازيق1927
الإسماعيلية1927
السويس1827
العريش1924
رفح1824
رأس سدر2127
نخل1624
نويبع2128
طابا2125
كاترين1122
الطور2127
شرم الشيخ2329
الغردقة2229
مرسى علم2128
الفيوم1927
بني سويف1828
المنيا1728
أسيوط1729
سوهاج1729
قنا1830
الأقصر2031
أسوان2131
أبو سمبل1830
الوادي الجديد2030
شلاتين2231
أبو رماد2330
حلايب2429
رأس حدربة2428

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2019 في مصر، ودرجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض المدن والعواصم العربية والأجنبية:
ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في مصر.. فرصة لسقوط أمطار وطقس الليل قارس البرودة
ننشر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 في مصر.. فرصة لسقوط أمطار وطقس الليل قارس البرودة
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