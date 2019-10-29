عاجل.. أول إجراء لوزير النقل بعد واقعة شاب القطار ضحية التذكرة





الوزير قال في تصريحات له أمس، تعليقا على واقعة مصرع راكب وإصابة آخر، بعد إجبارهما من قبل رئيس القطار على القفز، لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة، إنه سيزور أسرة الضحية محمد عيد، اليوم، في شبرا الخيمة لتقديم العزاء والاعتذار لهما، فضلا عن زيارة الشاب المصاب الموجود في مستشفى طنطا.





وأضاف "الوزير"، أن حادث قطار الإسكندرية خطأ فردي، وسنحاسب مرتكبيه بكل شدة، و ما حدث غير مبرر والضحايا ليسوا أطفالا مثلما قيل، لكنهم شابان عمرهما 33 عامًا، لم يدفعا ثمن التذكرة ورفضا السداد، ولا أبرر ما حدث.

واستكمل أن التذكرة ليست بـ70 جنيها كما قيل والغرامة 30 جنيها فقط وتحصيلها ميزعلش أحد، خاصة أن الضحايا كانوا في القطار الفاخر، وما حدث تصرف فردي لن نسمح بتكراره.





أعلن كامل الوزير، وزير النقل، بدء دورات تأهيل نفسي للعاملين بالسكك الحديدية؛ لتدريبهم على التعامل مع الجمهور.