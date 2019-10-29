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خطاب لأمير الكويت في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
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أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح ، إن المنطقة تشهد ظروفا مصيرية عصيبة غير مسبوقة.

 

وأكد أمير الكويت، اليوم الثلاثاء في خطاب خلال افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة، على خطورة الأوضاع الملتهبة التي تشتعل حولنا.

 

 وأضاف أمير الكويت، أن بلاده تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد، داعياً إلى التوحد، كما قال "علينا تجاوز خلافاتنا في مجلس التعاون الخليجي".

 

، إلى ذلك، شدد على "ضرورة أخذ العبرة مما يجري في المنطقة"، قائلاً "لا خيار أمامنا إلا ترسيخ وحدتنا الوطنية"، وأضاف: تشهد المنطقة تصعيداً وعدم استقرار خطيراً، نسأل الله أن تنتهي بما يحقق الخير لكافة الدول العربية.

 

كما أشار إلى أن "وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية"، داعياً إلى التيقظ.

 

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مجلس الأمة خطاب لأمير الكويت امير الكويت افتتاح دور الانعقاد لمجلس الأمة

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