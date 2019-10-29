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اعتقال مهاجر مسلم بسبب تهديده بقطع رأس ملكة الدنمارك وملك السويد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:06 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اعتقلت السلطات في الدنمارك مسلم يبلغ من العمر 33 عامًا يحمل تصريح إقامة سويدية في الدنمارك في أعقاب عملية كبرى للشرطة.

وأصدر الرجل، الذي يُشتبه في أنه متطرف، تهديدات بالقتل ضد أفراد العائلة المالكة الدنماركية والسويدية، فضلاً عن السياسي الدنماركي المناهض للمهاجرين راسموس بالودان، كما ذكرت صحيفة اكسترا بلايت الدنماركية.

وذكرت زوجته أن سلوك الرجل قد تغير خلال الأسابيع القليلة الماضية. على سبيل المثال، أصبح كتومًا وقام بتغيير الشاشة على الكمبيوتر في كل مرة تقترب منها. وبدأ يسمع أصواتاً عن أشياء دينية، وادعت أخت زوجته أنه كان يكتب "أشياء غريبة" على فيسبوك.

وحسب ما ورد، كتب الرجل على فيسبوك: "لقد قطعت رأس الملكة مارجريت الثانية، وجميع أفراد العائلة المالكة الدنماركية. لقد حذرت، ولن أذهب لأي شيء سوى الحنجرة".

وفي حالة أخرى، ادعى الرجل، أن جميع الدنماركيين ينتمون إلى الشيطان وتعهد "بقتل أكبر عدد ممكن من النجوم".

ووُجهت إلى الرجل تهمة خمسة تهديدات محددة كتبت في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر. وبصرف النظر عن الملكة الدنماركية، هدد الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف.

كما كتب الرجل: "آخر تحذير للشرطة السويدية وشرطة الحدود، إذا لم أتلقَّ ردًا قريبًا، فعندئذ بإذن الله، سأسحق الدولة والملك، حتى لو اضطررت إلى قطع رأسه عن جسده".

ونشر الرجل صورة لراسموس بالودان، زعيم حزب سترام كورس اليميني المعادي للهجرة، والذي عادة ما يحرق القرآن للاحتفال بحرية التعبير في الدنمارك.

وكتب: "إذا كنت رجلاً، أظهر وجهك في الأماكن العامة، وإذا أحرقت كلمات القرآن، فسوف أحرق الدنمارك بأكملها بما في ذلك أنت".

كانت زوجة الرجل تخشى أنه يعاني من الذهان لأنه يذهب يوميًا إلى كريستيانيا، حي الهبي التافه في كوبنهاجن، حيث يتم بيع التجزئة علانية، لتدخين الحشيش، وقد حثته على البحث عن طبيب نفساني.

وكانت الزوجة خائفة من تحوله إلى العنف، فأبلغته بالإمام المحلي ثم إلى شرطة كوبنهاجن. تم سجن الرجل لمدة 10 أيام ووجهت إليه تهمة توجيه تهديدات لإلحاق الأذى الجسدي.

وقالت الزوجة، إنها كانت خائفة من زوجها إذا أطلق سراحه، كما أوضحت للشرطة.

الرجل المعتقل لديه تصريح إقامة في السويد، حيث يعمل في مجال الرعاية الصحية، لكنه يعيش مع زوجته وابنته في كوبنهاجن ، حيث ينتقل إلى العمل كل يوم في مالمو.

في المحكمة، أوضح الشاب البالغ من العمر 33 عامًا أنه مسلم يصلي، لكنه لا يهتم غالبًا بالدين وقد أطلق لحيته مؤخرًا "ليرى كيف سيبدو".
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