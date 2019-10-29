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وفاة ابنة مطرب أمريكي بسبب حادث اختناق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:33 ص
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بوابة الفجر
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توفيت ابنة المغني الريفي نيد ليدوكس (43 عامًا)، البالغة من العمر عامين في 20 أكتوبر بسبب حادث اختناق مأساوي في مقر إقامتها. أبلغ نيد وزوجته مورجان معجبيهم وأصدقائهم عن سوء السلوك.

كان ليدوكس قد شارك وزوجته (مورغان) البالغة من العمر 42 عامًافاجعة وفاة ابنته في حسابه على Facebook. كتب، "بحزن شديد أن يبلغ نيد ومورغان الأصدقاء والمعجبين بأن ابنتهم هافن البالغة من العمر عامين توفيت في 20 أكتوبر بسبب حادث اختناق مأساوي في المنزل. تقدر عائلة LeDoux حبكم ودعمكم وتطلب الخصوصية في هذا الوقت ".

وجاء في البيان: "تم استدعاء المسعفين إلى منزل العائلة بكانساس الشمالية في 20 أكتوبر ووصلوا بسرعة، لكن محاولات إنعاشها لم تنجح"، حسبما أفادت مجلة Taste of Country.

كان ليدوكس، وهو ابن نجم البلاد الراحل وبطل روديو كريس ليدوكس، قد احتفل بعيد ميلاد ابنته منذ ستة أسابيع، في 15 سبتمبر.

ظهر المغني البالغ من العمر 42 عامًا في أول عمل فني منفرد له عام 2017. وكان قد قدم أداء في قاعة Ryman.

في أيامه الأولى، كما اعتاد يدوكس العزف على الطبول في فرقة والده.

أصدر ليدوكس LeDoux ألبومه الأول Sagebrush في عام 2017، ومن المتوقع أن يصدر ألبومًا آخر، Next In Line، في نوفمبر، ووهو ابن المغني وكاتب الأغاني وبطل الراديو كريس ليدوكس، الذي توفي في عام 2005 بعد معركة مع السرطان.

بدأ ليدوكس الأصغر سنا، الذي نشأ في ولاية وايومنغ، في العزف على الطبول لفرقة والده، في عام 1998.
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