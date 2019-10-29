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سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 29-10-2019.. الجنيه يواصل ارتفاعه مقابل العملة الأمريكية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:15 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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اسعار الدولار اليوم
 حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره في البنوك الحكومية والخاصة، خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك بعدما شهد حالة من التراجع الشديد خلال تعاملات ختام التعاملات المسائية أمس، حيث سجل متوسط سعر الدولار في تعاملات البنوك الصباحية اليوم نحو 16.09 جنيها، وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة خلال بداية تعاملات اليوم وجاءت على النحو التالي: 

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار فى بنك مصر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في  بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع.
 سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.12 جنيهًا للشراء مقابل 16.22 جنيهًا للبيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر


اسعار الدولار في العالم اليوم


انخفضت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، ليخسر الدولار أمام اليورو أكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1.1094 دولار، بينما صعد أمام الين بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.73 ين، وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2837 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 0.9959 فرنك.


كما تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.731 بعد أن كان يستقر في وقت مبكر من التعاملات عند 97.822.


 اسعار الدولار فى البنوك المصرية اليوم

البنك

اسعار الشراء 

اسعار البيع 

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0850

16.1850

اسعار الدولار في بنك مصر

16.09

16.19

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.09

16.19

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.08

16.18

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.08

16.18

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

١٦٫12

16.22

اسعار الدولار في بنك عودة

16.08

16.18

 

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