سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 29-10-2019.. الجنيه يواصل ارتفاعه مقابل العملة الأمريكية

اسعار الدولار في العالم اليوم





انخفضت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، ليخسر الدولار أمام اليورو أكثر من 0.1 بالمائة ليسجل 1.1094 دولار، بينما صعد أمام الين بنسبة هامشية 0.06 بالمائة مُسجلاً 108.73 ين، وانخفضت أسعار الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة هامشية 0.08 بالمائة لتصعد العملة البريطانية إلى 1.2837 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 0.9959 فرنك.





كما تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 97.731 بعد أن كان يستقر في وقت مبكر من التعاملات عند 97.822.



