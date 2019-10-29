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نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة عن أرقامه القياسية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
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راؤول جونزاليس
راؤول جونزاليس
الفجر الرياضي
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أكد راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد الإسباني، أنه كان يحطم الأرقام القياسية التي يجدها مشيرا إلى أن هناك لاعب سيحطم أرقامه في يوم من الأيام.

 

نجم ريال مدريد يفجر مفاجأة عن أرقامه القياسية


وقال راؤول في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد : "لحسن الحظ، تمكنت من مساعدة الفريق بأهداف كثيرة، ولكن الأمر المهم حقاً هو الطريق وهو استمتاعي بذلك الطريق".

 

وتابع : "وُجدت الأرقام القياسية لتحطيمها، ومن المؤكد أن لاعباً ما سيحطم رقمي في عدد المباريات أشعر بالسعادة والفخر إزاء جميع المواسم التي لعبتها في النادي".

 

واستكمل: "من المؤكد أنه كان بإمكاني تقديم المزيد وبأنه كان بإمكاننا الفوز بالمزيد، لكني استمتعت ولطالما حاولت تقديم أقصى ما لديّ".

 

وأضاف : "حاولت دائماً مساعدة زملائي والمدربين والنادي وحاولت إدخال السعادة إلى قلوب المشجعين في كل مباراة لريال مدريد، وذلك هو الأهم بالنسبة لي".

 

وواصل : "لقد ترعرعت في هذا البيت، وصلت إلى النادي وانا بعمر 15 سنة، وعلى هامش الأمور الاحترافية، فقد قدّم لي ريال مدريد كل شيء على المستوى الشخصي، لعائلتي ولوالديّ، ثم أنشأت أنا عائلة جديدة ويعيش اطفالي كل مباريات ريال مدريد بشغفٍ كبير".

 

واختتم أسطورة الريال : "إنه شعور متبادل بين ريال مدريد وراؤول، وبين راؤول وريال مدريد".

 

 

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة راؤول جونزاليس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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