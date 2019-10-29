مقتل 17 متظاهرا في تجدد الاشتباكات في العراق

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان شبه الرسمية في العراق، مقتل 63 متظاهرًا على الأقل خلال يومين من المظاهرات المناهضة للحكومة في العاصمة والمدن الجنوبية.



قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق يوم السبت، إن معظم المحتجين الذين قُتلوا كانوا في مدينة الناصرية الجنوبية، حيث توفي 15 شخص.



وقد قتل 10 أشخاص على الأقل في العاصمة، وفقًا للجنة، التي قالت إنه اصيب أكثر من 2500 متظاهر خلال يومين من المظاهرات.



وقالت وكالة أسوشيتيد برس إن عدد القتلى كان 49 شخص، بينهم 12 قتلوا في حريق في مدينة الديوانية الجنوبية، وهو ما رصدته اللجنة.



استؤنفت الاحتجاجات في العراق بعد إخماد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا الشهر. لقى ما لا يقل عن 149 شخص مصرعهم في أسبوع من المظاهرات في وقت سابق من شهر أكتوبر.



كما يقول مسؤولون عراقيون إنه قتل ستة متظاهرين في اشتباكات مع قوات الأمن خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد.



يقول مسؤول أمني ومسؤول طبي إنه لقي ثلاثة أشخاص حتفهم عندما أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع في بغداد، حيث كان الآلاف من المتظاهرين يحاولون الوصول إلى المنطقة الخضراء المحصنة بشدة، والتي تضم سفارات ومكاتب حكومية.



وقال مسؤول طبي آخر إنه قتل ثلاثة متظاهرين برصاص حراس الأمن عندما هاجموا مكتب مسؤول إقليمي في بلدة الناصرية الجنوبية.



وفي يوم الجمعة، أطلقت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، عشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الآلاف من المتظاهرين في شوارع بغداد، وغطي جسر العاصمة الدخان الأبيض الكثيف.



وقال مسؤولون أمنيون، إنه نقل أكثر من 30 شخصا إلى المستشفى، حيث عانوا من صعوبات في التنفس.



وامتدت الاحتجاجات إلى العديد من المحافظات الجنوبية، التي يغلب عليها الشيعة، وفرضت السلطات حظر التجول وأغلقت الإنترنت لعدة أيام في محاولة لإخماد الاضطرابات.



وهددت الاحتجاجات، التي لم يسبق لها مثيل من حيث نطاقها، بإغراق العراق في حلقة جديدة من عدم الاستقرار التي يمكن أن تكون أخطر ما واجهته هذه الدولة التي مزقتها الصراعات، بعد عامين بالكاد من إعلان النصر على جماعة الدولة الإسلامية.





صرحت مصادر طبية وأمنية لرويترز يوم الثلاثاء، بأنه قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 865 اخرين خلال الليل بعد أن فتحت قوات الأمن العراقية النار على المحتجين في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة.قالت مصادر طبية إنه لقي ثلاثة متظاهرين حتفهم في مدينة الناصرية الجنوبية متأثرين بجراحهم التي أصيبوا بها في الاحتجاجات السابقة.خرج العراقيون إلى الشوارع لليوم الرابع يوم الاثنين في موجة ثانية من الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونخبة سياسية يقولون إنها فاسدة وبعيدة عن الأنظار. يبلغ إجمالي عدد القتلى منذ بدء الاضطرابات في الأول من أكتوبر 250 شخصًا على الأقل.أدت الاضطرابات، مدفوعة بالاستياء من الصعوبات الاقتصادية والفساد المتأصل، إلى كسر ما يقرب من عامين من الاستقرار النسبي في العراق، الذي عانى من 2003 إلى 2017 من احتلال أجنبي وحرب أهلية وتمرد الدولة الإسلامية.أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على طلاب المدارس والجامعات يوم الاثنين الذين تحدوا تحذيرًا من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وانضموا إلى الآلاف في بغداد للاحتجاج على حكومته.وشوهد الجنود يضربون طلاب المدارس الثانوية بالهراوات في منطقتين ببغداد. وأدان بيان لوزارة الدفاع الحادث وقال إن الجنود لا يمثلون الجيش العراقي ككل. ولم يذكر ما إذا كان سيتم معاقبتهم.دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي يدعم أكبر كتلة في البرلمان، إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد إعلان حظر التجول في العاصمة بغداد.