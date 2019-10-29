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دهس متظاهرين ودماء سالت على الأرص.. ليلة بكى فيها العراق

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
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مظاهرات العراق
مظاهرات العراق
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أعلنت مصادر طبية وأمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 865 في ليلة فض الأمن لتظاهرات كربلاء.

 

إطلاق الرصاص الحي

وبحسب وكالة رويترز، أطلقت قوات الأمن الخاصة العراقية، الرصاص الحي على المتظاهرين من أجل فضّ الاعتصام.

 

ونشر على مواقع التواصل مقاطع مصورة، تظهر استخدام قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين، حيث سمع فيها صيحات مصابين، وأزيز الرصاص الحي.

 

وأظهرت مقطع الفيديو، عدد من المتظاهرين على الأرض يسيل الدم من أجسادهم، إلى ذلك، أظهر فيديو قيام آلية تابعة للقوات الأمنية بدهس متظاهرين.

 نتيجة بحث الصور عن العنف في مظاهرات كربلاء

ارتكاب مجزرة

واتهم متظاهرون قوات أمنية خاصة (قوات السوات) بارتكاب مجزرة، ودهس المحتجين أثناء فض اعتصام كربلاء.

 

وأفدت وكالة رويترز، بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

 

الاعتداء على المتظاهرين

وقد أشارت وزارة الدفاع مساء الاثنين، إلى أن "المنتسبين العسكريين الذين قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب في حي البنوك ببغداد لا يمثلون أبطال الجيش"، معربة عن استنكارها لهذا التصرف غير المقبول.

 

كما أهابت بكافة منتسبيها قادة وآمرين وضباطاً ومراتب بالالتزام بحماية المتظاهرين، والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.

 

وظل آلاف المحتجين العراقيين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، يوم أمس الأحد، في تحد لحملة أمنية دامية راح ضحيتها العشرات خلال اليومين الماضيين ومداهمة نفذتها قوات الأمن أثناء الليل لتفريقهم.

 

وأقام شبان حواجز على جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة بالمدينة لتفصلهم عن قوات الأمن، التي واصلت إلقاء عبوات الغاز المسيل للدموع باتجاههم.

فيديو صيحات المتظاهرين


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ليلة بكى فيها العراق دهس متظاهرين دماء سالت العراق

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