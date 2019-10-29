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تسريبات تكشف عن مصير شخصية "ليا سيدو" بفيلم جيمس بوند القادم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:13 ص
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دانيال كريج
دانيال كريج
أحمد جمال أحمد
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كشفت معلومات مسربة من داخل فريق عمل فيلم جيمس بوند الجديد، والذي سيكون الأخير للنجم دانيال كريج في هذه الشخصية، عن مصير شخصية "مادلين سوان" حبيبة شخصية جيمس بوند في الجزء السابق، والتي تجسدها النجمة ليا سيدو.

 

أحداث فيلم no time to die

 

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن أحداث الفيلم القادم الذي سيطرح بعنوان no time to die، ستنتهي بزواج شخصية جيمس بوند من شخصية مادلين سوان، وذلك مع العلم بأنه سبق وأن كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن منتجي الفيلم يحاولن تجنب أي حالة تسريب للأحداث، بتصوير المشاهد بأكثر من شكل ولأكثر من مرة.

 

وأفادت الصحيفة بأن نهاية الفيلم قد تم تصويرها ثلاث مرات بشكل مختلف، بناء على طلب مخرج الفيلم كاري جوجي، وأن جوجي وحده الذي يعلم أي نهاية ستكون هي النهاية التي ستضاف للفيلم.

 

ومن المنتظر أن يكون هذا الجزء الجديد من أفلام جيمس بوند James Bond، الأكثر تميزا بين أفلام جيمس بوند James Bond، السابقة مع توقعات بمشاركة أحد أعضاء العائلة المالكة في أحداثه.

 

أحد أعضاء العائلة الملكية يشارك في الفلم

 

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، أنه بعد زيارة الأمير تشارلز لموقع تصوير الفيلم وتقديمه للدعم لفريق العمل، أصبح مؤكدا مشاركة أحد أعضاء العائلة الملكية لأحداث الفيلم، وإن لم يكن الأمير تشارلز هو المختار لهذه المهمة، فمن المرجح أن يكن الأمير ويليام بديلا له.

 

سيكون فيلم 'No Time To Die'، الجزء الـ 25 من سلسلة أفلام الجاسوسية الشهيرة جيمس بوند James Bond، في حين سيكون الجزء الخامس والأخير الذي سيظهر به النجم دانيال كريج في شخصية العميل 007

ومنذ عام 1962، قدم شخصية جيمس بوند 6 نجوم كبار كان أبرزهم النجم شون كونري، والنجم روجر مور، والنجم بيرس بروسنان والنجم دانيال كريج.

 

ويمتلك النجم روجر مور نصيب الأسد من عدد الأفلام التي ظهر بها بشخصية جيمس بوند، والتي بلغ عددها سبعة أفلام.

 

أفلام شخصية جيمس بوند

 

كانت أول الأفلام التي ظهر بها النجم روجر مور في شخصية جيمس بوند، فيلم "Live and Let Die"، الذي طرح بصالات العرض عام 1973.

 

ومن بعده فيلم "The Man with the Golden Gun"، الذي طرح في صالات العرض السينمائية عام 1974، وفيلم "The Spy Who Loved Me" الذي طرح بصالات العرض عام 1977.

ومن بعده فيلم "Moonraker" الذي طرح بصالات العرض في عام 1979، ومن بعده كان الفيلم الخامس لروجر مور بشخصية بوند فيلم "For Your Eyes Only" الذي طرح بصالات العرض في عام 1981.

 

ثم فيلم "Octopussy" الذي طرح في صالات العرض عام 1983، وأخيرا كان الفيلم السابع الذي اختتم به روجر مور تجسيده لشخصية بوند، وهو فيلم "A View to a Kill" الذي طرح في عام 1985.

 

ومن بعده يأتي النجم شون كونري الذي كان أول من ظهر بشخصية جيمس بوند، والذي قدم هذه الشخصية في ستة أفلام كان أولها عام 1962 بعنوان Dr. No، وفيلم From Russia with Love الذي طرح في عام 1963، وفيلم Goldfinger الذي طرح في عام 1964، وفيلم Thunderball الذي طرح في عام 1965، وفيلم You Only Live Twice الذي طرح في عام 1967، وفيلم Diamonds Are Forever الذي طرح في عام 1971.

 

كما قد النجم بيرس بروسنان شخصية جيمس بوند في أربعة أفلام، كان أولها GoldenEye الذي طرح في عام 1995، ومن بعده فيلم Tomorrow Never Dies الذي طرح في عام 1997، ثم فيلم The World Is Not Enough الذي طرح في عام 1999، وفيلم Die Another Day الذي طرح في عام 2002.

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