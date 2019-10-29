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نيوزيلندا تكشف كيف تخطط لرفع قدراتها الدفاعية في منطقة المحيط الهادئ

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت السلطات في نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، كيف تخطط لرفع قدراتها الدفاعية في المحيط الهادئ لحماية مصالحها لكن بقيت واضحة من تسمية الصين، التي أثارت نفوذها المتزايد في المنطقة المخاوف، كسبب.

في العام الماضي، حذر تقرير الدفاع النيوزيلندي من أن نفوذ الصين المتزايد في جنوب المحيط الهادئ يمكن أن يقوض الاستقرار الإقليمي، ويوجه شكوى من العملاق الآسيوي.

وأصدرت خطة القدرة الدفاعية، في وقت سابق من هذا العام، تحديد أولويات العمليات في منطقة المحيط الهادئ إلى أعلى مستوى.

لا يذكر أحدث تقرير لوزارة الدفاع الصينية، لكنه يقول، إن نيوزيلندا ستضطر إلى التصرف بطرق جديدة وعلى مستويات جديدة لحماية مصالحها ومعالجة القضايا الإقليمية المتعلقة بتغير المناخ والجريمة عبر الوطنية والمنافسة الجيوسياسية.

وقال التقرير: "يهدف الدفاع النيوزيلندي إلى أن يكون شريكًا دفاعيًا وأمنيًا موثوقًا به وذو قيمة عالية وأن يكون حاضرًا إلى أقصى حد ممكن".

وأضاف: "علينا أن نستمر في حماية المصالح الأمنية لنيوزيلندا والمحيط الهادئ، وأن نكون حاضرين - أن نكون مصدرًا للاستقرار وشريكًا موثوقًا به، حيث تشهد منطقتنا تغيرًا وتتكيف مع حقائق جديدة".

وحذر التقرير من أن المحيط الهادئ يواجه سلسلة من الاضطرابات المعقدة مثل تغير المناخ والجريمة المنظمة العابرةللحدود والتنافس على الموارد، وكذلك زيادة وجود الجهات الفاعلة الخارجية التي تثير المنافسة الجيواستراتيجية.

كما قال، إن نيوزيلندا ستعمل مع شركاء "شبيهين" لتعزيز الأمن والاستقرار والمرونة في المنطقة.

يناقش التقرير المساعدات الإنسانية ومهام الإغاثة في حالات الكوارث المرتبطة بتغير المناخ باعتبارها أولوية.

اختارت نيوزيلندا، في وقت سابق من هذا العام ، C-130J Super Hercules من شركة لوكهيد مارتن كبديل مفضل لخمس طائرات نقل عسكرية قديمة من طراز C-130 Hercules، وهو أمر مفيد لمهام النقل الجوي.

كما اشترت أربع طائرات بوينج P-8A بوسيدون العام الماضي. ناقش التقرير خططًا لسفينة دورية مخصصة للمحيط الجنوبي في العام 2020 وخططًا لطائرات أصغر عددًا من الطاقم، وأنظمة التحكم عن بعد للطائرات والأقمار الصناعية، من أجل قدرات المراقبة الجوية.

برزت جزر جنوب المحيط الهادئ كأولوية استراتيجية حيث تسعى القوى العالمية إلى التأثير على مساحات شاسعة من المحيط الغني بالموارد بين الأمريكتين وآسيا.

زادت الصين في السنوات الأخيرة من نفوذها السياسي والاقتصادي بشكل ملحوظ بين دول جنوب المحيط الهادئ التي كانت تقليديا معاقل للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين أستراليا ونيوزيلندا.

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نيوزيلندا منطقة المحيط الهادئ بكين المحيط الهادئ الصين

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