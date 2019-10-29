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أسطورة ريال مدريد يتحدث عن هدية كريستيانو التي لا تنسى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:56 ص
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رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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كشف أسطورة ريال مدريد الإسباني عن تفاصيل مثيرة عن انطلاقته في الميرينجي وعن اللاعب الذي كان يمثل رمزا له في مسيرته.

 

أسطورة ريال مدريد يتحدث عن تمريرة كريستيانو التي لا تنسى 

وقال راؤول في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ريال مدريد: "كانت لحظة فريدة، وأتذكرها بمودة كبيرة لأنها كانت بداية هذه المسيرة التي لطالما حلمت بها والتي دامت سنوات طويلة، في ذلك اليوم تحققت جميع أحلامي بأن أصبح لاعب كرة قدم".

 

وتابع: "لديّ ذكريات كثيرة حول المكان الذي ترعرعت فيه، كنت صغيراً للغاية، كنت مجرد طفل في الواقع وعندما ارتديت هذا القميص في 29 أكتوبر في سرقسطة، تحقق الحلم الذي لطالما راودني بأن أكون لاعب كرة قدم محترف. عندما أنظر إلى هذا القميص أتذكر أشياء كثيرة عشتها في طفولتي".

 

وأضاف: "الحياة مدهشة حقاً، في سرقسطة لعبت مباراتي الأولى ولعبت أيضاً مباراتي الأخيرة. في المباراة الأولى حصلت على فرص كثيرة ولم أسجل أي هدف".

 

وواصل : "ولكن في مباراتي الأخيرة بقميص ريال مدريد، وعلى الرغم من تعرضي لإصابة في الكاحل قبل إجراء التبديل، جريت باتجاه المرمى، أرسل لي كريستيانو الكرة وتمكنت من تسجيل الهدف، لعبت مباراتي الأولى والأخيرة بقميص ريال مدريد في سرقسطة، أحب المدينة وأحب ملعب لا روماريدا".

 

واستكمل : "في عمر 17 عاماً لا تدرك مسؤولية اللعب في ريال مدريد، كنت في مقتبل العمر وكنت أعشق كرة القدم، بوتراجينيو كان من اللاعبين الذين ساعدوني بشكل كبير، كان عامه الأخير في النادي وعشت لحظات وداعه".

 

واختتم : "كان رمزاً ليس فقط في ريال مدريد وإنما في كرة القدم الإسبانية، أما أنا، فكل ما كنت أريده كان الاستمتاع، محاولة استغلال تلك اللحظة لأنني لم أكن أعرف كم  من الوقت ستستمر. شيئاً فشيئاً تمكنت من البقاء لموسم ثانٍ ثم ثالث".

 

 

 

 

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كرة القدم ريال مدريد رياضة راؤول جونزاليس الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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