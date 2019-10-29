مصحوبا بدعوات الجماهير.. نجم الأهلي يخضع لجراحة الرباط الصليبي اليوم

يخضع محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة الرباط الصليبي اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين.





نجم الأهلي في ألمانيا بعد تعرضه لقطع بالرباط الصليبي

وتوجه محمود، إلى العاصمة الألمانية برلين خلال الساعات الماضية، بعد التأكد من تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، حيث حدد الفريق الطبي الألماني، اليوم موعدا لإجراء الجراحة.





طبيب الأهلي يتواصل مع الطاقم الألماني

وحرص الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إجراء العديد من الاتصالات الهاتفية بالفريق الطبي الألماني الذي سيتولى إجراء جراحة الرباط الصليبي للاعب محمد محمود ؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالعملية الجراحية.





الصليبي يداهم لاعب الأهلي للمرة الثانية

وتعرض محمد محمود للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مران الفريق مساء الأربعاء الماضي، بعد تدخله في كرة مشتركة سقط خلالها مصابا على أرضية الملعب.





وكان اللاعب، تعافى منذ فترة قصيرة من إصابته الأولى بقطع في الرباط الصليبي، والذي تعرض له خلال مشاركته أمام سموحة، والتي انتهت للمارد الأحمر بهدف دون رد بمسابقة الموسم الماضي.





9 أشهر جديدة يغيبها اللاعب

ومن المنتظر أن يغيب محمد محمود عن الأهلي لمدة لا تقل عن 9 أشهر حتى التعافي من الإصابة التي تعرض لها، وهي نفس المدة التي غابها في إصابته الأولى، حيث لم يلعب سوى دقائق منذ انتقاله قادما من وادي دجلة، مقابل 15 مليون جنيها بالانتقالات الشتوية الماضية.





جماهير الأهلي تفاجئ اللاعب أمام منزله

وفاجئت جماهير النادي الأهلي، لاعب الفريق بعدما توجهت إلى منزله السبت الماضي وتوجيه التحية له والشد من أزره ودعمه قبل الانخراط في العملية الجراحية.



