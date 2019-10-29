Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة الحادية عشر.. برشلونة ضد بلد الوليد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:39 ص
Advertisements
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
Advertisements

تبدأ الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر، حيث ستقام مباراتان فقط بين فريقي الافيس واتليتكو مدريد، وستكون المباراة الثانية بين فريق برشلونة وفريق بلد الوليد على ملعب الكامب نو.

 

تأجيل الكلاسيكو في الدوري الإسباني :-

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الجولة الماضية بسبب الأحوال الأمنية في مدينة كتالونيا، ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

 

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني قبل مباراة بلد الوليد :-

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق غرناطة متصدر جدول ترتيب الدوري ولكن بزيادة مباراة عن البارسا في الجولة العاشرة.

 

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

 

1- غرناطه 20 نقطة.

2- برشلونة 19 نقطة.

3- ريال سوسييداد 19 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 19 نقطة.

5- إشبيلية 19 نقطة.

6- ريال مدريد 18 نقطة.

7- فياريال 17 نقطة.

8- أوساسونا 14 نقطة.

9- بلد الوليد 14 نقطة.

10- أتلتيك بلباو 13 نقطة.

11- خيتافي 13 نقطة.

12- فالنسيا 13 نقطة.

13- ليفانتي 11 نقطة.

14- ألافيس 11 نقطة.

15- مايوركا 10 نقاط.

16- إيبار 9 نقاط.

17- سيلتا فيجو 9 نقاط.

18- ريال بيتيس 9 نقاط.

19- إسبانيول 9 نقاط.

20- ليجانيس 5 نقاط.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

رياضة جدول ترتيب الدوري الإسباني برشلونة ضد بلد الوليد الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 17 ساعة

ركبته لا تتحمل المباريات.. نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب إصابة مزمنة

منذ ساعة الا ربع

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 20 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ يوم

مفاجأة.. تمثال الحرية أصله مصري وهكذا وصل إلى أمريكا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:15 ص

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

08:07 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status