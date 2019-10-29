ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة الحادية عشر.. برشلونة ضد بلد الوليد

تبدأ الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الاسباني اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر، حيث ستقام مباراتان فقط بين فريقي الافيس واتليتكو مدريد، وستكون المباراة الثانية بين فريق برشلونة وفريق بلد الوليد على ملعب الكامب نو.

تأجيل الكلاسيكو في الدوري الإسباني :-

وكان الاتحاد الإسباني قد أعلن عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين فريق برشلونة وفريق ريال مدريد في الجولة الماضية بسبب الأحوال الأمنية في مدينة كتالونيا، ومن المقرر أن يقام الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر المقبل.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني قبل مباراة بلد الوليد :-

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق غرناطة متصدر جدول ترتيب الدوري ولكن بزيادة مباراة عن البارسا في الجولة العاشرة.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني كالتالي :-

1- غرناطه 20 نقطة.

2- برشلونة 19 نقطة.

3- ريال سوسييداد 19 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد 19 نقطة.

5- إشبيلية 19 نقطة.

6- ريال مدريد 18 نقطة.

7- فياريال 17 نقطة.

8- أوساسونا 14 نقطة.

9- بلد الوليد 14 نقطة.

10- أتلتيك بلباو 13 نقطة.

11- خيتافي 13 نقطة.

12- فالنسيا 13 نقطة.

13- ليفانتي 11 نقطة.

14- ألافيس 11 نقطة.

15- مايوركا 10 نقاط.

16- إيبار 9 نقاط.

17- سيلتا فيجو 9 نقاط.

18- ريال بيتيس 9 نقاط.

19- إسبانيول 9 نقاط.

20- ليجانيس 5 نقاط.