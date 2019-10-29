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عاجل.. زلزال قوي يضرب الفلبين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:19 ص
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زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6,6 درجات بجزيرة مينداناو، وتوقعات بوقوع أضرار.

 

ووفقًا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال جزيرة مينداناو في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية الشهر.

 

في البداية، قد ذكرت الهيئة الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، وقد استبعدت أي تهديد بحدوث تسونامي، وفق ما نقلت "فرانس برس".

 

وضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مناطق من جنوب الفليبين، في شهر أبريل الماضي.

 

وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، الذي يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

 

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