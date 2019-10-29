ديمي لوفاتو بإطلالة "IT" في احتفالات الهالوين (صور)



ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من ظهور ديمي بهذه الإطلالة خلال توجهها لحضور إحدى حفلات الهالوين الخاص، وقد نجحت في طلاء وجهها بطلاء الوجه الشهير لبيزي وايز.





الاحتفال بالهالوين

ويستعد ملايين الأمريكيين للاحتفال بعيد الهالوين في يوم 31 أكتوبر الجاري، وخلال عيد هالوين 2019 المرتقب، يتوقع أن تغزو الشوارع أزياء تنكرية لثلاث شخصيات سينمائية أثارت أفلامها ضجة كبيرة بعد طرحها خلال العام.



ويأتي أبرز هذه الشخصيات الثلاث، شخصية جوكر التي جسدها النجم خواكين فينيكس في فيلمه الجديد، وشخصية البلهوان المرعب "بيني وايز" من فيلم IT الذي طرح جزئه الثاني خلال العام أيضا، بالإضافة لشخصية "هارلي كوين" التي تجسدها النجمة مارجو روبي في فيلم "بيردز أوف بري"، المقرر طرحه قريبا.



وجرت العادة أن تحتفل الولايات المتحدة في يوم 31 من شهر أكتوبر كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها، وقبل أيام قليلة من حلول موسم عيد القديسين لعام 2019 الجاري، قام موقع مجلة "هاربرز بازار" الإلكتروني بحصد أبرز الإطلالات التي ظهر بها نجوم هوليوود بعيد الهالوين في العام الماضي.





أبرز الإطلالات

وجاء ضمن الإطلالات الأبرز، التي ظهر بها نجوم ونجمات هوليوود وشاركوها مع متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلالة النجمة بيونسيه وزوجها النجم ومغني الراب بيونسيه، حيث ظهرا بإطلالة رياضية مستوحاة من الأولمبياد، وهناك أيضا إطلالة النجم جون ليجيند وزوجته عارضة الأزياء السابقة كريسي تيجن، حيث ظهرا بإطلالة مقتبسة من الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا وزوجها.



وعارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد، التي كانت إطلالتها أكثر بساطة تعتمد على دهان الوجه فقط، فقامت برسم اليقطين الشرير علة وجهها، ومن الإطلالات المضحكة، إطلالة النجم جاستن تمبرليك وزوجته النجمة جيسكا بيل، اللذان ظهرا بإطلالة الجوكر وهارلي كوين، المستوحاة من مكعبات ليجو.



ومن عائلة كارداشيان، اختارت كورتني كارداشيان اقتباس إطلالتها في الهالوين العام الماضي، من إطلالة المغنية الشابة إريانا جراندي، أما كيم كارداشيان، فقد اختارت الاحتفال بالهالوين بإطلالة جريئة، بالبيكيني وأجنحة الملاكة، مستوحاة من إطلالات عارضات "فيكتوريا سيكريت".



وكذا شقيقتها الصغرى كايلي جينر، التي ظهرت بأكثر من إطلالة، كان منها إطلالة "فيكتوريات سيكريت"، وإطلالة أخرى ظهرت بها كدمية باربي داخل صندوق عرائس هداية، وكان للنجمة ريس ويذرسبون ظهورا مميزا في احتفالات الهالوين العام الماضي، حين ظهرت بإطلالة مستوحاة من الموتى الأحياء وكان معها أفراد اسرتها.





إطلالة أبطال "سترينجر ثينجز"

ومن الإطلالات المميزة، التي اجتمع بها أبطال مسلسل "سترينجر ثينجز" الصغار، وكانت في غالبيتها مستوحاة من فيلم "ستار وورز"، ومن مسلسل "سترينجر ثينجز" نفسه.



ومن أبرز الإطلالات التي أحدثت جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي للإتقان في صنعها، إطلالة كل من نيك جوناس وصوفي تيرنر، التي كانت مستوحاة من فيلم "آدمز فاميلي"، أو "عائلة آدمز"، ومن أسرة كارداشيان، ظهرت كلوي كارداشيان بإطلالة رقيقة مستوحاة من شخصية اليونيكورن الخيالية وكان برفقته أبنتها.



والمغنية الشهيرة، سيا، اختارت أن تكون إطلالتها باحتفالات الهالوين خلال العام الماضي، مستوحاة من إطلالات محاربات فيلم "بلاك بانثر".





جورج كلوني وزوجته أمل

وكان للنجم جورج كلوني وزوجته أمل كلوني إطلالة مميزة، حيث ظهرا بزي تنكري ساخر لربان طيار، وظهرت أمل بإطلالة مضيفة طيران مثيرة.



والنجمة زووي كرافيتس التي اختيرت مؤخرا لتجسيد شخصية المرأة القط أو كات وومان، ظهرت في احتفالات الهالوين العام الماضي بإطلالة مصاصي الدماء.



والنجمة الحاصلة على جائزة جولدن جلوب تريس إيلي روز، اختارت الظهور مع صديقها بإطلالة محاربات وكاندا من فيلم مارفل الشهير "بلاك بانثر"، والمغني الشاب هاري ستايلز اختار الظهور بإطلالة مستوحاة من إطلالات المغني البريطاني الشهير إلتون جون في احتفالات هالوين عام 2018 الماضي.















اختارت المغنية الشابة الشهيرة ديمي لوفاتو إطلالة البهلوان المرعب بيني وايز، التي تظهر أفلام الرعب الشهيرة للروائي ستيفن كينج، والمعروفة باسم IT، وذلك لتكون إطلالتها الرسمية خلال احتفالات الهالوين.