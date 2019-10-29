رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق: وصلنا لرقم لم نكن نحلم به في إنتاج الأسماك

قال محمد فتحي عثمان، رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، إن ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أصبحت أحدى المشاكل التي تواجه المواطن، لافتا إلى تراجع بعض أسعار السلع، وزيادة أخرى ومن بينها الأسماك.





وأضاف "عثمان" في لقاء مع برنامج "أنا الوطن"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن عملية إنتاج الأسماك أصبحت مختلفة عن عشر سنوات سابقة، وأصبحت "صناعة" مرتبطة بمدخلات الإنتاج، مؤكدا أن الإنتاج السمكي في مصر وصل إلى رقم لم نكن نحلم به.





وتابع رئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، أن مصر أصبحت تنتج مليون و800 ألف طن سمك، بعد أن كانت تنتج 250 ألف طن في بداية الثمانينات، لافتا إلى أنه حقق معدل نمو سنوي حوالي 12%.



