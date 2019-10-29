لماذا تتخلص واشنطن من رفات الارهابين في البحر؟



أعلن الرئيس دونالد ترامب مقتل البغدادي في مؤتمر صحفي صباح يوم الأحد، مشيدًا بنجاح ما أسماه "أولوية الأمن القومي العليا" للمقاطعة.



وصرح الرئيس: "أبو بكر البغدادي مات. لقد كان مؤسس وزعيم داعش، المنظمة الإرهابية الأكثر قسوة والعنف في أي مكان في العالم.. كانت الولايات المتحدة تبحث عن البغدادي لسنوات عديدة. لقد كان القبض على البغدادي أو قتله من أهم أولويات الأمن القومي لإدارتي".



وأضاف "لقد كان رجلًا مريضًا وفاسدًا. وقد رحل الآن. كان البغدادي شرسًا وعنيفًا. ومات بطريقة شريرة وعنيفة، كجبان يركض ويبكي".



تم تأكيد رفات زعيم ومؤسس داعش أبو بكر البغدادي في البحر بعد وفاته خلال الغارة العسكرية الأمريكية التي استهدفت مجمعه في شمال غرب سوريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أكد مسؤول أمريكي.لم تكشف السلطات عن تفاصيل حول أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية كانت تستخدم للدفن أو في أي من الماء الذي حدث فيه، لكنهم أخبروا شبكة ايه بي سي نيوز أن الإجراء مشابه للإجراء المستخدم للتخلص من رفات مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.في الإسلام، عادة ما يتم دفن الناس في الأرض، دون نعش، قبل موعد الصلاة التالية. لكن مع البغدادي، قررت الحكومة الأمريكية أن وجود مقبرة معروفة أمر محفوف بالمخاطر، خشية أن يصبح ضريحًا لأفضل إرهابي في العالم. في عام 2011، تم نقل جثة بن لادن إلى كارل فينسون، حاملة طائرات أمريكية في شمال بحر العرب، وفقا للمسؤولين. تم غسل جسمه ولفه وفقًا للشريعة الإسلامية والقائه في اعماق البحر.يوم الاثنين، رفض مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، القول ما إذا كانت جثة البغدادي قد دفنت في البحر. وصرح للصحفيين إن "التخلص من رفاته" "اكتمل وتم التعامل معه بشكل مناسب" بعد التعرف على الحمض النووي الخاص به في منشأة آمنة.استهدفت قوات العمليات الخاصة الأمريكية البغدادي في غارة ليلية ليلية في سوريا يوم السبت. وفي النهاية حاصرته القوات وثلاثة أطفال من صغار أسرته. أدرك أنه لم يكن هناك مخرج، فجر نفسه تفجيرًا انتحاريًا داخل نفق مسدود، فقتل نفسه وأطفاله الثلاثة.