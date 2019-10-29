المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: نقدم وحدات لا مثيل لها في العالم

قالت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنهم عملوا حتى الآن 11 إعلان للإسكان الاجتماعي، تقدم فيها نحو مليون شخص، وهذا يعني أنهم مليون أسرة.





وأضافت "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أنه تم تسليم وحدات سكنية لـ275 ألف عميل في الإعلانات الثمانية الأولى، وجزء من الإعلان التاسع.





ولفتت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن 275 ألف عميل يمثلون 275 ألف أسرة والأسرة متوسطها 4 أفراد، وهذا يعني انتقال مليون شخص للعيش في الأماكن الجديدة للإسكان الاجتماعي في المحافظات المختلفة.



