المجازاة والنقل.. أول قرار رسمي في واقعة تعدي مشرف على محصل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة "رضا.م.م" مُشرف بمشروع النظافة، ويعمل بالوحدة المحلية بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بخصم 3 أيام من راتبه ونقله للعمل بالوحدة المحلية بقرية "الزوامل"؛ لقيامه بالتعدي على مُحصل رسوم نظافة من ذوي الإحتياجات الخاصة.





ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس، باستقبال المُحصل المعتدى عليه بمكتب رئيس المركز ورد اعتباره أمام الجميع.





وشدد المحافظ، على أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية البعيدة عن سلوكيات وعادات المجتمع، والتي تساند الضعيف وتقف بجوار ذوى الاحتياجات الخاصة وتدفعهم للعمل والإندماج في المجتمع معًا، وأن الجميع يجب أن يعمل للصالح العام.





كان "أحمد.م.م" من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل مُحصل رسوم نظافة بالوحدة المحلية بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لرئاسة مركز بلبيس، تقدم بشكوى للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يؤكد تعرضه للتعدي من أحد الموظفين القائمين على مشروع النظافة، ويُدعى "رضا.م.م" بالضرب المُبرح بالرأس والفك الأيسر؛ وذلك لعدم استجابته له بمنحه مبلغ مالي لدخول عزبة "فريد الكبرى" لرفع المُخلفات منها.



