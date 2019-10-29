Advertisements
Advertisements
Advertisements

المجازاة والنقل.. أول قرار رسمي في واقعة تعدي مشرف على محصل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام علي
Advertisements
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة "رضا.م.م" مُشرف بمشروع النظافة، ويعمل بالوحدة المحلية بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، بخصم 3 أيام من راتبه ونقله للعمل بالوحدة المحلية بقرية "الزوامل"؛ لقيامه بالتعدي على مُحصل رسوم نظافة من ذوي الإحتياجات الخاصة.

ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس، باستقبال المُحصل المعتدى عليه بمكتب رئيس المركز ورد اعتباره أمام الجميع.

وشدد المحافظ، على أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه الحوادث الفردية البعيدة عن سلوكيات وعادات المجتمع، والتي تساند الضعيف وتقف بجوار ذوى الاحتياجات الخاصة وتدفعهم للعمل والإندماج في المجتمع معًا، وأن الجميع يجب أن يعمل للصالح العام.

كان "أحمد.م.م" من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل مُحصل رسوم نظافة بالوحدة المحلية بقرية "أنشاص الرمل" التابعة لرئاسة مركز بلبيس، تقدم بشكوى للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يؤكد تعرضه للتعدي من أحد الموظفين القائمين على مشروع النظافة، ويُدعى "رضا.م.م" بالضرب المُبرح بالرأس والفك الأيسر؛ وذلك لعدم استجابته له بمنحه مبلغ مالي لدخول عزبة "فريد الكبرى" لرفع المُخلفات منها.

وحرر المعتدى عليه محضر بالواقعة وأرفقه بتقرير طبي يؤكد حدوث الواقعة، قبل أن يأمر المحافظ في التحقيق ويُصدر قراره بمجازة المتعدي ونقله.
Advertisements

أخبار تهمك

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 18 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ 38 دقيقة

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يوجه رسالة جديدة لميسي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ حوالي 4 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

08:07 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

06:15 ص

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status