رونالدو يوجه رسالة جديدة لميسي

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على توجيه رسالة جديدة للبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة منافسه الأزلي على الألقاب الفردية.

وقال الدون، إن المنافسة بينه وبين نجم برشلونة ليونيل ميسي صحية للغاية لكلا اللاعبين.

وتابع رونالدو في تصريحاته التي نقلها موقع ‘‘فوتبول إيطاليا‘‘: ‘‘مواجهة بعضنا البعض في إسبانيا سمحت لنا بالتحسن، عندما كنت في ريال مدريد، شعرت بهذا الضغط، كانت منافسة صحية للغاية‘‘.

وشدد رونالدو قائلًا: ‘‘أولًا، أنت بحاجة إلى الموهبة، ومع ذلك ، فإن المواهب تكون عديمة الفائدة بدون عمل شاق‘‘.