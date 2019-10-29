اليوم.. بيراميدز يبدأ استعدادته لإياب ملحق الكونفدرالية

يخوض فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، اليوم الثلاثاء، تدريباته الجماعية فى إطار الاستعداد لمواجهة يانج أفريكانز التنزانى المقرر لها 3 نوفمبر المقبل، ضمن إياب دور الملحق من الكونفدرالية الأفريقية.





وأعطي سبستيان ديسابر لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين بعد العودة من تنزانيا، عقب مواجهة يانج أفريكانز والتغلب عليه بنتيجة هدفين لهدف في المباارة التي جمعتهم بالملعب الوطني في تنزانيا الأحد الماضي، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 مكرر.





ووصل بيراميدز بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، إلي دوري الملحق بالمونفدرالية بعدما هزم النجمة الكونغولي في الدور التمهيدي للبطولة حيث فاز ذهابًا (4-1) وتخطاه إياباً (1-0).



