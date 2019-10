كاني ويست يعلن عدم أدائه لأي أغاني مسيئة بعد طرح ألبومه Jesus Is King

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن كاني يتخذ التزامه بتعاليم المسيحية بجدية في الوقت الحالي، حسب تصريحاته في لقاءه الإذاعي مع راديو Beats 1.





ألبومه الجديد

وطرح كاني ويست ألبومه الجديد يوم السبت الماضي، بعد تأجيل طرحه لمدة يوم وحيد لظروف خارجة عن إرادته، بسبب إجراءها لتعديلات صوت وميكساج على عدد من أغاني الألبوم، منها أغنية Everything We Need وأغنية Follow God وأغنية Water.



وبعد توقفه عن أي نشاط على حسابه الخاص على موقع التغريدات تويتر لمدة دامت لتسعة أشهر متواصلة، عاد مغني الراب الشهير كاني ويست للتغريد من جديد، بنشره تغريدة بها البوستر الرسمي لألبومه الجديد Jesus Is King.





تغريدة عبارتين كاني ويست

وكتب كاني في هذه التغريدة عبارتين فقط هما Jesus Is King، أكتوبر 25، في إشارة لتاريخ طرح الألبوم، وألحقهما بصورة البوستر الرسمي للألبوم الجديد، قبل أن يقرر تأجيله رسميا.



وكانت آخر تغريدة نشرها كاني ويست على حسابه الخاص على موقع تويتر قبل تغريدة ألبومه الجديد Jesus Is King، تغريدة نشرها في الأول من يناير الماضي، تحدث خلالها عن اسباب تعلقه بإرتداء القبعة الخاصة بالحملة الترويجية الرئاسية للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.



يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان مغني الراب الشهير كاني ويست تحوله مؤخرا للديانة المسيحية دون الإشارة لأي ديانة كان يتبعها قبل ذلك، تمهيدا لطرحه لألبومه الجديد الذي يحمل اسم "يسوع ملك" أو Jesus Is King.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل فإن كاني ويست أعلن عن ذلك عبر فيديو له تم بثه خلال أحد المؤتمرات الترويجية للحديث عن ألبومه الجديد، وقد عقد هذا المؤتمر بجامعة "هاورد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن.





تحول كاني ويست للمسيحية

وقالت الصحيفة البريطانية أن الأمر ليس بالجديد فيما يخص تحول كاني ويست للمسيحية، حيث أنه سبق له الظهور أكثر من مرة خلال قيامه بخدمات يوم الأحد الدينية بالكنيسة، بالإضافة لعنوان ألبومه الجديد الذي يؤكد ذلك.



كما سبق لأبناء كاني ويست وكيم كارداشيان خضوعهم جميعا لطقوس المعمودية بمدينة القدس، وبمسقط رأس كيم كارداشيان بدولة أرمينيا.



وقالت ديلي ميل، أن بداية التزام كاني ويست بخدمات الأحد للكنيسة، كان مع بداية العام الجاري، الذي وصفه كاني بعام الخلاص في الفيديو الذي بث بالمؤتمر.



وقبل هذا المؤتمر لم يسبق لكاني ويست تأكيد اعتناقه للمسيحية في أي مناسبة رسمية أو غير رسمية في تصريح رسمي.





أغاني الألبوم الجديد

وسيتضمن ألبوم ويست الجديد Jesus Is King، مجموعة من الأغاني المستوحاة من الكنيسة، وسيكون من ضمنها أغنية بعنوان Closed On Sunday، من كلماتها "مغلق يوم الأحد كمطاعم الدجاج"، في إشارة لمطعم بعينه معروف بالولايات المتحدة باسم Chick-Fil-A يغلق أبوابه كل يوم أحد لأسباب دينية.



ولم يفصح كاني ويست رغم ذلك خلال مؤتمره الترويجي بواشنطن عن الموعد الرسمي لطرح ألبوم Jesus Is King بالأسواق.



يذكر أن آخر ألبوم غنائي طرح لكاني ويست كان في عام 2018 بعنوان YE.



وسيكون ألبوم Jesus Is King، هو الألبوم التاسع لكاني ويست عبر مسيرته الفنية التي بدأت في عام 2004، بطرحه لأول ألبوماته الذي كان بعنوان The College Dropout.







بعد طرحه رسميًا لألبومه الديني الجديد Jesus Is King، وإعلانه رسميًا اعتناقه للمسيحية، أعلن مغني الراب الشهير كاني ويست في لقاء إذاعي له أنه سيتوقف عن أداء أي أغاني تحمل عبارات نابية، أو معادية للدين من أغانيه السابقة.