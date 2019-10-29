عمرو عابد: أرفض مقارنتي بأبناء جيلي





أكد الفنان عمرو عابد، أنه لا يقارن نفسي بزمليه أحمد حاتم وكريم قاسم اللذان سبقا واشتركا معه في فيلم "أوقات فراغ" وبعدها لعبا الكثير من البطولات وشاركا في الكثير من الأعمال.





وأكد في تصريحات صحفية: "كل شخص منا له شخصيته وطريقته ويفعل ما يناسبه، وأنا سعيد بنجاحهم جدًا وراض عن نفسي مليون بالمئة، وأشعر أني حققت ما أريده.





أعماله الجديدة

وكشف عن انتهائه من تصوير فيلم بعنوان "دماغ شيطان" مع باسم سمرة ورانيا يوسف، وأنتظر العرض الجماهيري لفيلم "لما بنتولد".



عمرو عابد في افتتاح أيام قرطاج السينمائية ومؤخرًا تألق النجم عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية حيث يشارك بفيلمه " لما بنتولد" ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة وصاحبة بطلة العمل أبتهال الصريطي وبسنت شوقي والمخرج تامر عزت والمنتج معتز عبد الوهاب.

المحطة الثانية للفيلم وتعتبر هذه المحطة الثانية لفيلم "لما بنتولد" بعد عرضه العالمي الأول بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي كما تم طرحه للجمهور في دور العرض المصرية في عرض خاص كبير حضره فريق الفيلم واصدقائهم من النجوم.

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثاً ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك".

