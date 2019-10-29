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خبير اقتصادي: قيمة الجنيه المصري زادت لهذا السبب (فيديو)

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:57 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن تقرير صندوق النقد الدولي إشادة جديدة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر حاولت تقليل عجز الموازنة، وحققت نمو اقتصادي بنسبة 5.7%، ومتوقع خلال العام الحالي حوالي 6%، وهذا يعد أكبر معدل في دول شمال أفريقيا.

وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، أن انخفاض قيمة الجنية أمام الدولار جعل مصر مقصدًا سياحيا، الأمر الذي زاد من نمو معدل السياحة بالإضافة للاستقرار الذي حققته مصر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك دول محيطة بنا ليس لديها نفس المقومات السياحية إلا أنها تحقق عائدات أكبر من مصر، ولذلك تتجه الدولة حاليا إلى أنواع أخرى من السياحة مثل السياحة الدينية وسياحة المؤتمرات.

وأشار إلى أن قيمة الجنيه المصري تزداد لأن حصيلة مصر من الدولار زادت، وفاتورة الاستيراد بدأت تقل.
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خبير اقتصادي توك شو الجنية المصري أخبار

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