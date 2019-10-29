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شرط ريال مدريد لرحيل نجم الفريق في يناير

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:43 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية آخر التطورات بشأن مستقبل اللاعب الويلزي جاريث بيل مع فريقه الملكي ريال مدريد.

 

وأصبحت علاقة جاريث بيل ومدربه زين الدين زيدان منعدمة الآن، بسبب إصابته الأخيرة مع المنتخب الويلزي التي تركته خارج نطاق القتال، لتعود الشكوك حول رحيله المحتمل عن الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

 

وذكر الصحفيين الشهيرين بإذاعة ‘‘كادينا كوبي‘‘ الإسبانية، ميلشور رويز وخوانما كاستانيو، أن ريال مدريد يفكر جديًا في السماح لجاريث بيل بالرحيل في السوق الشتوي إذا كان يريد المغادرة بالفعل، ولكن عليه أن يجلب عرضًا جيدًا للنادي.

 

كما أكد رويز وكاستانيو أن بيع جاريث بيل، سيسمح لريال مدريد بالدخول في الميركاتو الشتوي وجلب صفقات في يناير.

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