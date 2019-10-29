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مسؤول بالخارجية الأمريكية: مقتل أبو الحسن المهاجر متحدث "داعش" بعملية أخرى نفذتها القوات الأميركية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أفاد، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أكدت أمس الاثنين، مقتل أبو الحسن المهاجر، المتحدث باسم تنظيم "داعش"، وهو واحد من الشخصيات الهامة في الجماعة المتشددة، بعملية أخرى نفذتها القوات الأميركية.


وبحسب "سكاي نيوز"، قال المسؤول الأميركي الذي تحدث للصحفيين طالبا عدم نشر اسمه، إن المهاجر قتل في مدينة جرابلس بمحافظة حلب في شمال سوريا.

وتابع المسؤول قائلا، إن العملية التي أدت إلى "القضاء على أحد أكبر مساعدين للبغدادي" نفذتها أيضا القوات الأميركية، مضيفا أنه كان لقوات سوريا الديمقراطية دور كبير فيها، وفق ما نقلت "رويترز".

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