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عبدالحليم قنديل: "حسن البنا قال كل حاجة وعكسها"
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:38 ص
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نعيم يوسف
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قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن جماعة الإخوان المسلمين رغم إدعائهم ترك العنف، إلا أنهم حزنوا كثيرًا على مقتل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة.
وأشار "قنديل" في لقاء مع برنامج "الآن" المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، إلى أن تنظيم القاعدة لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل، إلا أن تنظيم عز الدين القسام، التابع لحركة "حماس" اعتبرت "بن لادن" هو الملهم بالنسبة لهم، وليس حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن "البنا" قال كل حاجة وعكسها، وبالتالي لا يمكن له أن يرقى لمسألة الإلهام، وبالتالي اعتبروا "بن لادن" ملهمًا لهم.
وعن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، فقد قال "قنديل" إنه قتل في منطقة "إدلب" السورية، وهي خاضعة بشكل كامل للسلطات التركية، وتركيا تدعي أن جهاز مخابراتها من أقوى أجهزة المخابرات، مضيفا: "هما مخدوش بالهم!!"، مشددًا على أن الجغرافيا تدين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعد مقتل "البغدادي" افتعل القبض على عشرات ينتمون لجماعة "داعش".
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