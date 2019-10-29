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الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019، حيث يسود طقسًا معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف البيان، أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية على مناطق من شمال البلاد، وستتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

ولفت إلى أن هناك فرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، كما أكد أن الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب سيناء.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بعض بهيئة الأرصاد الجوية، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الطقس هذا الأسبوع يشهد حالة من الاستقرار، حيث سنشهد طقس معتدل على مختلف الأنحاء، مع طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:
الصغرى- العظمى
القاهرة 20-27
الاسكندرية22-26
السلوم 17-26
رفح18-24
كاترين11-22
شرم الشيخ23-29
أسوان21-31
حلايب24-29
الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن
الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن
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