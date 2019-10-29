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عالم أزهري: ظاهرة انتحار شباب جماعة الإخوان مشهد عبثي من مشاهد وصولهم للسلطة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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قال الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن ظاهرة انتحار شباب جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، تعتبر نتيجة طبيعية، لافتا إلى أن هذا مشهد عبثي من مشاهد وصولهم للسلطة.

وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن الجماعة أغرت بعض الشباب بتوفير مستقبل أفضل لكي يؤمنوا بمستقبل أفضل للجماعة، موضحا أن الفئة الأكثر استدراجًا هم فئة الصبية والشباب.

وتابع العالم الأزهري، أن الشباب في الخارج وجدوا نوعما من التناحر والتنازع بين قادة الجماعة الأمر الذي أدى إلى صدمتهم، أو أن بعضهم ألحد، وهذا الأمر انتشر كثيرا في فترة حكم جماعة الإخوان، وإما أن بعض الشباب شعروا بخيبة الأمل وعدم القدرة على العودة مرة أخرى إلى الوطن وبالتالي يدفعهم هذا إلى الانتحار.
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