عالم أزهري: ظاهرة انتحار شباب جماعة الإخوان مشهد عبثي من مشاهد وصولهم للسلطة

قال الشيخ إبراهيم رضا، العالم الأزهري، إن ظاهرة انتحار شباب جماعة الإخوان المسلمين في تركيا، تعتبر نتيجة طبيعية، لافتا إلى أن هذا مشهد عبثي من مشاهد وصولهم للسلطة.





وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، أن الجماعة أغرت بعض الشباب بتوفير مستقبل أفضل لكي يؤمنوا بمستقبل أفضل للجماعة، موضحا أن الفئة الأكثر استدراجًا هم فئة الصبية والشباب.



