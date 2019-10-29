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تشكيل ناري من برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الليجا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:52 ص
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فريق برشلونة
فريق برشلونة
السيد علي
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يلاقي نادى برشلونة نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى الأسبانى، وذلك على ملعب “الكامب نو”، فى تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لبرشلونة: 

فى حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دى يونج، فيدال.

خط الهجوم: جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسى.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

تنقل مباراة برشلونة وبلد الوليد علي ملعب كامب نو في تمام الساعه العاشرة وربع بتوقيت القاهرة والحاجية عشر وربع بتوقيت السعودية والثانية عشر وربع بتوقيت الإمارات والتاسعه وربع بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 3 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسبانى.

ترتيب برشلونة وبلد الوليد بالدوري الإسباني

يحتل برشلونة المركز الثاني خلف غرناطة المتصدر برصيد 19 نقطة، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
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فريق برشلونة بلد الوليد اليوم الليجا

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