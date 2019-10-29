تشكيل ناري من برشلونة لمواجهة بلد الوليد في الليجا

يلاقي نادى برشلونة نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدورى الأسبانى، وذلك على ملعب “الكامب نو”، فى تمام العاشرة والربع بتوقيت القاهرة.





وفيما يلي التشكيل المتوقع لبرشلونة:





فى حراسة المرمى: تير شتيجن.





خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، جوردي ألبا.





خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دى يونج، فيدال.





خط الهجوم: جريزمان، لويس سواريز، ليونيل ميسى.



