Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على القناة الناقلة لمسلسل "المؤسس عثمان"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن القائمون على مسلسل "المؤسس عثمان" أنه متاح خلال شهر نوفمبر المقبل 2019 وذلك في بداية الشهر، حيث يعتبر من المسلسلات الضخمة التي حازت على نسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الأخيرة مع أنتهاء حلقات أرطغرل الموسم الخامس.  

قناة atv التركية 
سوف يتم اذاعة مسلسل المؤسس عثمان في تمام الساعة الثامنة مساءًا علي قناة atv التركية الفضائية وهي الناقل الحصري لكافة حلقات المسلسل التركي الشهير كما يترقب جميع محبي الدراما في كل مكان موعد العرض الاول وذلك للأستمتاع بالعرض النهائي والذي يعد واحد من أهم المسلسلات الضخمة التي لاقت نجاح واسع وكبير ومن أنتهاء ارطغرل وحتي استكمال السلسلة في قيامة عثمان المقبلة.  

بطل المؤسس عثمان
سيؤدي البطل بواراك اوزجيفيت العمل الدرامي الكبير وهو يعمل كدور الغازي مؤسس الدولة التي امتدت الي القرون الستة في التاريخ وذلك من المقرر أن يحمل الحقبات التاريخية لكافة محبي وعشاقي المسلسل ، كما أن المسلسل سيتم عرضه من خلال قنوات ايه تي في التركية بدلاً من TRT التركية.

موقع النور
وسيذاع على موقع النور بترجمة مدبلجة ايضاً الي اللغة العربية والذى ياتي بعد العرض الاول علي شاشة ايه تي في، ونستكمل معكم احداث الحلقة ونتعرف علي التفاصيل القادمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 18 ساعة

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 10 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

منذ أقل من ساعة

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 14 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

تعرف على القناة الناقلة لـ"المؤسس عثمان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الثلاثاء.. وتحذر من تساقط الأمطار على هذه الأماكن

06:15 ص

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

الزمالك يحسم مصير ميتشو قبل مواجهة مازيمبي

04:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status