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ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة ليجانيس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يقترب نجم نادي ريال مدريد الإسباني من الغياب عن صفوف فريقه خلال مواجهة نادي ليجانيس القادمة في بطولة الدوري الإسباني.


بنزيما يقترب من الغياب عن مواجهة ليجانيس

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد لم يكمل التدريبات الجماعية لفريقه أمس الإثنين نظرا لشعوره ببعض الإرهاق.


كما أكدت التقارير أنه في حالة غياب بنزيما عن تدريبات ريال مدريد اليوم الثلاثاء فأنه سيتأكد عدم مشاركته مع الفريق في مباراة ليجانيس.


موعد مباراة ريال مدريد وليجانيس

وستلعب مباراة نادي ريال مدريد ونادي ليجانيس يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ترتيب نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في المركز السادس من جدول ترتيب الدورى الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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