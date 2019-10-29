كورة ستار 7asry مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد بث مباشر bein sport 3 live ماتش برشلونة يوتيوب streaming

يخوض فريق برشلونة لقاء جديد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد غيابه عن مباريات عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب إرجاء مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه ريال مدريد إلى 18 ديسمبر.

برشلونة حامل اللقب يلعب على أرضه ضد بلد الوليد التاسع، اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الحادية عشرة، وهو مرشح لتحقيق فوزه الخامس تواليا منذ الهزيمة التي تعرض لها ضد غرناطة صفر-2 في 21 سبتمبر، لاسيما أن النادي الكاتالوني فاز بمبارياته الست الأخيرة على أرضه ضد بلد الوليد ولم يخسر أمام الأخير في كامب نو منذ 9 نوفمبر 1997 (1-2).

وتبدو المنافسة في أوجها في مستهل الموسم الجديد، إذ لا يفصل بين غرناطة المتصدر وفياريال السابع سوى ثلاث نقاط مع وجود ريال سوسييداد في خضم الصراع بين الكبار أيضا باحتلاله المركز الثالث بعد عشر مراحل.

ويدرك برشلونة أهمية الفوز بالمباريات التي تسبق مواجهة الكلاسيكو التي كانت مقررة نهاية الأسبوع على أرضه قبل أن يتم تأجيلها إلى 18 ديسمبر بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

قائمة برشلونة لمباراة بلد الوليد

ضمت قائمة الفريق الكتالوني كلا من تير شتيجن ونيتو وسيميدو ولونجليه وبيكيه وتوديبو وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس وراكيتيتش وفرينكي دي يونج وكارليس ألينيا وسيرجي روبرتو وأرتورو فيدال وكارليس بيريز وأنسو فاتي وجريزمان وميسي ولويس سواريز.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام الساعة 22:15 بتوقيت القاهرة، 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، 20:15 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة برشلونة وبلد الوليد عبر شاشة قناة بي إن سبورت 3.