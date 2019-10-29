مفاجأة صادمه لإريكسن بشأن ريال مدريد

تلقى الدنماركي كريستيان إريكسن نجم نادي توتنهام الإنجليزي نبأ صادم بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه.

ريال مدريد يصرف النظر عن ضم إريكسن

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية ان نادي ريال مدريد صرف نظر عن التعاقد مع إريكسن بشكل نهائي بأمر من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي قرر عدم إجراء أي تعاقدات في الشتاء.





وكان إريكسن قد ارتبط بشكل كبير جدا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





خيارين أمام إريكسن

وأكدت الصحيفة أن إريكسن الآن أصبح أمام خيارين فقط بعد صرف نادي ريال مدريد النظر عن التعاقد معه.





وأشارت الصحيفة أن الخيارين هما إما أن يبحث عن نادي أخر لينضم له في يناير القادم أو أن يبدأ في التفاوض مع نادي توتنهام لتجديد عقده مع الفريق.





وينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الحالي ولكن النادي يرغب في رحيله في الشتاء قبل أن ينتهي عقده حتى لا يغادر النادي بشكل مجاني.





مشاركات إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 16 مباراة مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.