Advertisements
Advertisements
Advertisements

مفاجأة صادمه لإريكسن بشأن ريال مدريد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:48 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

تلقى الدنماركي كريستيان إريكسن نجم نادي توتنهام الإنجليزي نبأ صادم بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد الإسباني لضمه.


ريال مدريد يصرف النظر عن ضم إريكسن

وكشفت صحفية "آس" الإسبانية ان نادي ريال مدريد صرف نظر عن التعاقد مع إريكسن بشكل نهائي بأمر من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الذي قرر عدم إجراء أي تعاقدات في الشتاء.


وكان إريكسن قد ارتبط بشكل كبير جدا بالانتقال إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


خيارين أمام إريكسن

وأكدت الصحيفة أن إريكسن الآن أصبح أمام خيارين فقط بعد صرف نادي ريال مدريد النظر عن التعاقد معه.


وأشارت الصحيفة أن الخيارين هما إما أن يبحث عن نادي أخر لينضم له في يناير القادم أو أن يبدأ في التفاوض مع نادي توتنهام لتجديد عقده مع الفريق.


وينتهي عقد إريكسن مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الحالي ولكن النادي يرغب في رحيله في الشتاء قبل أن ينتهي عقده حتى لا يغادر النادي بشكل مجاني.


مشاركات إريكسن مع نادي توتنهام هذا الموسم

وقد شارك كريستيان إريكسن في 16 مباراة مع نادي توتنهام خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

Advertisements

أخبار تهمك

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 12 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة من الأهلي لمحمد محمود

منذ ساعة و 14 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 9 ساعات

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 15 ساعة

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 11 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status