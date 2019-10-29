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مفاجأة مدوية.. اعتراف مثير من جوارديولا عن ميسي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص الإسباني جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على استعراض مشاهد من مرحلته كمدرب لبرشلونة بين عامي 2008 إلى 2012.

 

ونجح جواردويلا خلال المواسم الأربعة بالفوز بـ14 لقبًا مع برشلونة من أصل 19 لقبًا ممكنًا في أفضل عصر في تاريخ النادي الكاتالوني.

 

وأفرد جوارديولا مساحة خاصة عن دور ميسي في إحراز كل هذه الألقاب مع برشلونة، وقال بيب في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية: ‘‘قيل لي إنه كان هناك لاعب جيد بشكل استثنائي في منجم برشلونة، أخبروني أنه صغير جدًا، لكنه سجل الكثير من الأهداف ومراوغًا جيدًا‘‘‘.

 

وأضاف: ‘‘لم أكن أعرفه، ورأيته ذات يوم مع والده في متجر نايك في إل برات، رأيته صغيرًا وخجولًا ، وفكرت حينها هل هذا لاعب جيد كما يقولون؟، بدأنا موسمنا التحضيري في إسكتلندا وفزنا 1-6 ، 0-5، وسجل ثلاثة أهداف، أعتقدت حينها أننا سنربح معه كل شيء‘‘.

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