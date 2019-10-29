انتهت أمس الأحد 27 أكتوبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بأخر اربع مباريات في الجولة.





أهم مباريات الدوري الإنجليزي





وتعتبر أهم مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمس هي مباراة ليفربول وتوتنهام ومباراة أرسنال وكريستال بالاس.





ننائج مباريات الدوري الإنجليزي





نيوكاسل × ولفرهامبتون

انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أرسنال × كريستال بالاس

فيما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ليفربول × توتنهام

بينما انتهت هذه المباراة بفوز نادي ليفربول بهدفين مقابل هدف.

مانشستر يونايتد × نورويتش سيتي

وانتهت هذه المباراة يفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.





جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة العاشرة





ويستعرض موقع الفجر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء منافسات الجولة العاشرة كالآتي:





1- جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي: 9 أهداف

2- سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي: 8 أهداف

3- تامي أبراهام لاعب تشيلسي: 8 أهداف

4- بير أوباميانج لاعب أرسنال: 7 أهداف

5- رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي: 7 أهداف

6- هاري كين لاعب توتنهام: 6 أهداف

7- تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتي: 6 أهداف

8- ويلسون لاعب بورنموث: 5 أهداف

9- ماركزس راشفورد لاعب مانشستر سيتي: 5 أهداف

10- محمد صلاح لاعب ليفربول: 5 أهداف



