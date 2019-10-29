شاهد.. تفاصيل الاعتداء على مدرس ومدير مدرسة في الشرقية

روى سيد عبدالبر، مدير مدرسة تل الجراد، بمحافظة الشرقية قصة تعدي أحد أولياء الأمور عليه وعلى أحد المدرسين بالمدرسة.





وقال "عبدالبر"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد الباز، إن بداية القصة كان تعدي أحد أولياء الأمور على مدرس وضربه داخل الفصل، وأثناء خروجه سأله مدير المدرسة: "أنت بتعمل ليه كدة؟؟"، فقام بالاعتداء عليه، وكسر إصبعه، وعندما حاول عامل المدرسة إغلاق الباب حتى يتم الاتصال بالشرطة قام بالتعدي على العامل أيضا، هو وأخيه، ثم هربا.





ولفت إلى أن السبب وراء هذا الأمر أن نجله أوصل له صورة خاطئة وأن المدرس قام بضربه، موضحا أن هذا لم يحدث.





وأوضح، أن مدير الإدارة قال له حرر محضرًا في الشرطة، لافتا إلى أن ضابط المباحث عرض عليه الصلح، فرفض لأن هذا تعدي على مؤسسة حكومية، وتعدي على مدرس داخل الفصل.



