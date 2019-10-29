مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية بريطانية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في تدعيم خط الوسط خاصة في ظل أداء الفريق خلال الفترة الحالية، بالدوري الإنجليزي والإحتياج للتدعيم، من أجل تغيير شكل أذاء الفريق الذي يقوده النرويجي أولي جونار سولشاير.





مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع لاعب ريال مدريد





يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسبانى "مارتن أوديجارد" المعار لصفوف ريال سوسيداد الإسباني، والذي يقدم موسم جيد مع الفريق بالليجا الإسبانية، والذي قرر أيضاً الإستماع لكل العروض التي تتقدم لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، من نادى ريال مدريد.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن مارتن أوديجارد لا يرغب في العودة لصفوف ريال مدريد الإسبانى خلال الموسم المقبل، منا يجعل فرصة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم اللاعب كبيرة.





ريال مدريد يحدد سعر لاعب الوسط





وذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد الإسبانى حدد سعر بيع لاعبه مارتن أوديجارد المعار لريال سوسيداد خلال الصيف القادم وهو 62 مليون جنيه إسترلينى، للاعب البالغ من العمر 20 عام، والمتألق في الدوري الإسبانى رفقة سوسيداد.





وكان ربطت الصحافة خلال الفترة الناضية، عن رغبة ليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألمانى ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الوسط، ليدخل مانشستر يونايتد بقوة في الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد فاز أمس علي مضيفه نورويتش سيتى بالبريميرليج.



