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لأول مرة.. رونالدو يتحدث عن أفضل هدف في مسيرته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:50 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الإثنين 28 أكتوبر عن الهدف الأفضل بالنسبة له طوال مسيرته الكروية.


تعليق رونالدو على وصوله لـ700 هدف

وقال رونالدو في تصريحات صحفية اليوم: سجل 700 هدفاً ؟ هذا مثير للإعجاب , يجعلني أشعر بالفخر , لأنه عدد قليل للغاية من اللاعبين الذين وصلوا إلى هذا الرقم.


أفضل هدف سجله رونالدو في مسيرته

كما تحدث رونالدو عن أفضل هدف سجله في مسيرته الكروية قائلا: أفضل هدف سجلته ؟ يمكنني أن أقول أنه الهدف الذي جاء من مقصية ضد يوفنتوس , لأنه هدف ساعد الفريق , كما انني حاولت كثيرًا أن أسجله في عديد المباريات , قبل أن أنجح أمام يوفنتوس.


وأنهى رونالدو حديثه قائلا: لا شيء يسقط من السماء , لم أكن لأصل إلى حيث أتواجد الآن بدون العمل , هدفي أن أبقى شاباً , هل يمكنك أن تخبرني بلاعب في عمري ينتقل إلى فريق بحجم يوفنتوس ويشارك في هذا العدد من المباريات ؟.


مشاركات رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك كريستيانو رونالدو في 13 مباراة حتى الآن خلال هذا الموسم مع نادي يوفنتوس بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفين آخرين وحصد مع الفريق لقب الدوري الإيطالي.


ترتيب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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