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مفاجأة.. نجم ريال مدريد لا يعاني من إصابة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:44 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
محمد جمال
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مازال الغموض كبير حول موقف اللاعب الويلزى جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسبانى والذي قال الاتحاد الويلزى لكرة القدم، انه أصيب خلال فترة التوقف الدولي الماضيه، مما حعل اللاعب يغيب عن المباراتان الماضيتين وأيضاً سيغيب لفارة قادمة دون اي توضيح حتي الأن من جانب ريال مدريد.

جاريث بيل يواصل الغياب عن تدريبات ريال مدريد

وغاب جاريث بيل عن صفوف ريال مدريد خلال أخر ماريات الفريق ببطولة الدوري الإسباني والتى كانت أمام مايوركا وانتهت بخسارة المرينجي بهدف دون رد وأفقدت الفريق صدارة الدوري.

ثم واصل بيل الغياب عن الفريق خلال مباراة ريال مدريد وجالطة سراي التركي والتى انتهت بفوز مدريد بهدف سجله توني كروس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما واصل اللاعب الغياب أيضاً ليغيب عن تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة ليجانيس، يوم الأربعاء ببطولة الليجا الإسبانية، بعد تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن موقف جديد غامض في غياب الويلزى جاريث بيل طوال الفترة الماضية عن ريال مدريد، وأشارت الاذاعه أن اللاعب لا يعانى من أى إصابة، ولم يصدر بيان رسمي من قبل ريال مدريد بشأن حاريث بيل يؤكد أنه يعاني من أي إصابة، مما يزيد الأمر غموض حول موقفه مع ريال مدريد.

ويذكر أن حاريث بيل كان خارج الصورة تمامآ خلال الفترة الإعداديه للموسم، بسبب رغبة زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد وقتها في خروج بيل من الفريق وتدعيم الهجوم بصفقات أخري.

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