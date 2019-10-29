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شيرين رضا: يعني إيه كمسري يجبر شابين ينطوا من القطر وهو ماشي!؟

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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أبدت الفنانة شيرين رضا، تعاطفها مع الشابين ضحيتي حادث "قطار 934 " وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع " تويتر". 

وغردت رضا قائلة: "‏يعني ايه كمسري يجبر اتنين شباب ينطوا من القطر وهو ماشي إزاي يعني!؟ هو القطر كان فاضي مثلا ومفيش حد شافهم ليه محدش حاول يشتر لهم تذاكر مثلا أنا بجد مش مستوعبة!! إزاي ده يحصل في وجود ركاب تانيين هي وصلت لكده مفيش أي رحمة خلاص!؟.

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "ماتت الرحمة والإنسانية خلاص ‏‎وده ذنب كل اللي كان راكب مش ذنب الكمسري بس يعوض ربنا في المصريين وشهامتهم وجدعنتهم وفي الدنيا معدش فيها أمان بتغير طبع الانسان واحنا فعلا في عالم القلوب فيه ألوان وحسبي الله وكفى.

عن شيرين رضا
شاركت الفنانة شيرين رضا في العديد من الأفلام منها : تراب الماس ، هيبتا ،نوارة ، الفيل الازرق ، خارج الخدمة ، كدبة كل يوم ، أشرف حرامي. 

كما قدمت الفنانة شيرين رضا العديد من المسلسلات منها : حجر جهنم ، لدينا أقوال أخرى ، فوق مستوى الشبهات ، الميزان ، لحظات حرجة ، بدون ذكر أسماء ، المرافعة ، الصفعة.

حياتها
تزوجت الفنانة شيرين رضا مرتين الأولى من الفنان عمرو دياب وانجبا إبنة تدعى " نور" ، ثم تزوجت مرة أخرى من سلطان كمال سليم الأمير السعودي ولم يستمر زواجهما وانفصلا.

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