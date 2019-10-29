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بعد إعلانه انتهاء الأزمة.. مرتضى منصور: 250 عضوية بنادي الزمالك هدية للصحفيين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:32 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هدية لنقابة الصحفيين برئاسة الدكتور ضياء رشوان، بعد المصالحة التي تمت بينه وبين النقابة.

وقال "منصور" في مقطع فيديو بثه برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، إنه يهدي 250 عضوية كهدية لأعضاء النقابة وبنفس الشروط القديمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الـ48 ساعة الماضية شهدت مشكلة "بدون لزمة" بينه وبين النقابة، وعلى رأسهم نقيب الصحفيين "اللي أنا زعلته"، لافتا إلى أن بيان النقابة "استفزه".

وأشار إلى أنه "لم يمنع أي صحفي" من دخول النادي، موضحا أنه في الظروف الطبيعية يرحب بجميع أعضاء النقابة ويمكنهم عقد اجتماعهم داخل النادي، مؤكدا: "الصحفيين فوق دماغنا".

وشدد على أنه يرغب في المصالحة من أجل مصر، وأنه لا يريد إعطاء فرصة للمتربصين بالوطن لاستغلال أزمة بين كيانين كبيرين مثل نادي الزمالك ونقابة الصحفيين.
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الكلمات المفتاحية

نقابة الصحفيين مرتضى منصور المستشار مرتضي الزمالك

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