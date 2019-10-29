يقدم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي موسم مميز للغلية مع فريقه ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا، ويعد أحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم خلال الأعوام الماضية، خاصة انه قاد منتخب بلاده فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم العام الماضي 2018، مما جعل ذلك يربط اسمه مع أكبر الأندية العالمية التي تسعي بالتعاقد معه ويعد أبرزها ريال مدريد.





باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد





وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يرفض رحيل كيليان مبابي نجم الفريق تماماً خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، ولن يتم النظر في أي عروض، لإقتناع النادى الباريسي أن اللاعب يمثل قوة كبيرة للفريق لا غني عنها، وانه سيكمل تعاقده الممتد حتي عام 2021.





ريال مدريد يجهز عرض قوي لضم نجم باريس سان جيرمان





وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت أن ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز يسعوا للتعاقد مع كيليان مبابي ؤلتعويض رحيل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى الحالي، وانهم بصدد تقديم عرض لباريس سان جيرمان مقدر بقيمة 300 مليون يورو.





ويذكر أن كيليان مبابي قاد باريس سان جيرمان أمس للفوز علي اولمبيك مارسيليا، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر بالدوري الفرنسي برباعيه دون رد سجل خلالها هدفين، بينما سجل اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردى هدفين.



