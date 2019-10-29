أبرزهم لاعبا برشلونة ومدريد ونجم عربي.. 5 لاعبين متوقع رحيلهم في الميركاتو الشتوي

يترقب عشاق الكرة العالمية في جميع أنحاء العالم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لمعرفة أبرز الصفقات التي ستدعم بها أنديتهم فريقها من أجل المنافسة على جميع الألقاب التي تصارع عليها، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز 5 لاعبي مرشح رحيلهم في الميركاتو الشتوي، وفقًا للتقارير الصحفية العالمية في الفترة الماضية.





5 لاعبين متوقع رحيلهم في الميركاتو الشتوي:

1- إيسكو

أصبح الإسباني إيسكو، قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي القادم، في ظل عدم اعتماد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على خدماته، وكذلك استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني في أخر مباراتين، الأمر الذي جعل الجماهير الإسبانية تطالب برحيله عن الميرنجي، من أجل الحصول على فرصة المشاركة كأساسي في نادي آخر، وذلك قبل انطلاق بطولة أمم أوروبا المقرر إقامتها في نهاية الموسم.





2- إيفان راكيتيتش

يبدو أن أيام لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش أصبحت معدودة داخل أروقة النادي الكتالوني، في ظل عدم اعتماد أرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة على خدماته منذ بداية الموسم الحالي، خاصة مع تألق خط وسط الفريق الكتالوني بتواجد كلاً من بوسكيتس وأرثر، والهولندي فرانكي دي يونج، إلى جانب تواجد التشيلي أرتور فيدال.





3- حكيم زياش

ويعد النجم المغربي حكيم زياش، جناح نادي أياكس الهولندي أبرز اللاعبين العرب المتوقع رحيلهم في الميركاتو الشتوي، في ظل رغبة العديد من أندية البريميرليج في التعاقد معهم وعلى رأسهم أرسنال ومانشستر يونايتد.





4- كريستيان إريكسين

أقترب الدولي الدنماركي إريكسين من الرحيل عن صفوف نادي توتنهام الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي، في ظل موافقة النادي على رحيله بدلاً من مغادرته للسبيرز مجانا في الصيف المقبل، حيث يسعى ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب ويعد أقوى المرشحين للظفر بخدماته.





5- مسعود أوزيل

خرج النجم الألماني مسعود أوزيل من حسابات أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي في الفترة الماضية، لذلك يفكر مسؤولو النادي في إقصاء اللاعب خارج جدران الجانرز بسبب تكلفته المادية الكبيرة، والتي تكبد خزائن النادي كثيرًا.