Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايلر يعلن موقف صالح جمعة النهائي مع الأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:22 ص
Advertisements
فايلر
فايلر
حسن شحاتة
Advertisements
كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، صانع العاب المارد الأحمر النهائي من المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

فايلر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كشف فايلر عن مفاجأة سارة إلى جماهير الأهلي، بعدما قرر منح صالح جمعة صانع العاب الفريق، فرصة المشاركة في المباريات الودية المقبلة للمارد الأحمر خلال فترة التوقف للمسابقة، نظرًا لإستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وطلب فايلر من صالح جمعة الالتزام بالتدريبات البدنية من أجل استعادة لياقته سريعًا من أجل اقحامه في المباريات الودية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وجاء ذلك بعد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن صفوف الفريق لفترة طويلة.

ويسعى فايلر لاستخدام سياسة التدوير بين صالح جمعة ومحمد مجدي أفشة خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتعرض أفشة للإرهاق البدني، نتيجة لضغط المباريات في ظل مشاركة الفريق في العديد من البطولات، بعد مواصلته لمشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتأهل إلى دور المجموعات، في المجموعة التي تضم النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم من زيمبابوي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي بنظيره وادي دجلة عقب نهاية فترة التوقف، وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور كرة القدم فايلر صالح جمعه اليوم الفراعنة اليوم الأهلي

أخبار تهمك

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يصدم الزمالك بتعليق ناري جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل الأهلي بعد العرض المغري لرحيل فايلر

منذ حوالي 6 ساعات

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 11 ساعة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 15 ساعة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر و5 لاعبين من العيار الثقيل.. الأهلي يتحرك لضم صفقتين في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقضي على آمال الأهلي في الصفقة المنتظرة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. الأهلي يقرر استعادة صانع ألعابه في الشتاء

فايلر يصدم صالح جمعة

الرجل الغامض بسلامته.. 5 علامات استفهام حول فلسفة رينيه فايلر

سر انقلاب فايلر على صالح جمعة وتفضيل أفشة

الأهلي يصدم صالح جمعة بفرمان جديد

صالح جمعة يشعل أزمة جديدة في الأهلي برد فعل قوي ضد فايلر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:31 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

هاني حتحوت مهاجمًا مرتضي منصور: يشوه صورة مصر

09:17 م

عاجل.. تصريح مفاجئ لشقيق ضحية تذكرة القطار

11:32 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة بشأن الخطيب والأهلي

12:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status