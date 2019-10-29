فايلر يعلن موقف صالح جمعة النهائي مع الأهلي

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف صالح جمعة، صانع العاب المارد الأحمر النهائي من المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة.





فايلر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي





كشف فايلر عن مفاجأة سارة إلى جماهير الأهلي، بعدما قرر منح صالح جمعة صانع العاب الفريق، فرصة المشاركة في المباريات الودية المقبلة للمارد الأحمر خلال فترة التوقف للمسابقة، نظرًا لإستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.





وطلب فايلر من صالح جمعة الالتزام بالتدريبات البدنية من أجل استعادة لياقته سريعًا من أجل اقحامه في المباريات الودية، لتجهيزه للمشاركة في المباريات الرسمية عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وجاء ذلك بعد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن صفوف الفريق لفترة طويلة.





ويسعى فايلر لاستخدام سياسة التدوير بين صالح جمعة ومحمد مجدي أفشة خلال الفترة المقبلة، حتى لا يتعرض أفشة للإرهاق البدني، نتيجة لضغط المباريات في ظل مشاركة الفريق في العديد من البطولات، بعد مواصلته لمشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالتأهل إلى دور المجموعات، في المجموعة التي تضم النجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، وبلاتينيوم من زيمبابوي.





موعد مباراة الأهلي القادمة





ويلتقي الأهلي بنظيره وادي دجلة عقب نهاية فترة التوقف، وذلك يوم 25 نوفمبر المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



