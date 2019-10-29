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كلاكيت ثاني مرة.. مرتضى منصور يدعو للصلح مع الأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
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بوابة الفجر
السيد علي
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أطلق مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مبادرة للتصالح مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عقب صلح رئيس الزمالك ونقيب الصحفيين، والذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت سلسلة أزمات بين مجلس الزمالك والأهلي، على مختلف الأصعدة .

وقال مرتضي منصور، في مداخلة عبر فضائية الحدث، بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء:"عايزين نفتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب".

وواصل مرتضي، "أنا معنديش مشكلة مع الأهلي، ولا مع محمود الخطيب، مشكلتي كلها في بعض الأشخاص التي تتطاول على نادي الزمالك، مرتدين ثوب الأهلي".

وكان رئيس الزمالك قد دعا من قبل للصلح مع محمود الخطيب والنادي الأهلي، من خلال نفس النافذة الإعلامية.

وفي سياق متصل، تواجد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، علي الخط أثناء حديث رئيس الزمالك، في مداخلة، وقال، "رئيس الزمالك سيفجر غدًا مفاجأة كبيرة مع محمود الخطيب والنادي الأهلي، آن الآوان لإنهاء الأزمات بين الأهلي والزمالك".
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الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور اليوم الزمالك الخطيب الأهلي

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