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"الناس اتجننت!".. أحمد السعدني يتعاطف مع ضحايا حادث "القطار 934"

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:52 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد السعدني، تغريدة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" عبر خلالها عن تعاطفه ضحايا حادثة القطر.

وعلق الفنان: "هو فعلاً خلاهم ينطوا من القطر؟؟ ربنا يرحمنا برحمته الناس اتجننت!".

ورد أحد المتابعين عليه قائلاً: "‏‎الناس متجننتش.. الناس اتسعرت، ‏‎‎حسبى الله ونعم الوكيل ايه ده، إحنا بقينا مخيفين قوي بجد!".

بداية الواقعة
البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكمسري بأحد القطارات رقم 934 المتجه إلى أسوان، يجبر خلاله شابين على القفز  من القطار وهو في غاية السرعة؛ لعدم حوزتهما على ثمن تذكرة القطار.

وأمر عامل عربة القطار بفتح الباب لهم، فقام الشخصين بتنفيذ كلامه وقفزوا  من القطار أثناء سيره فنزل احدهم أسفل عجلة القطار ولاقى حتفه على الفور وأصيب الطفل الآخر، بإصابات بالغة وذلك بالقرب من محطة دفره.

تفاصيل الواقعة
وعلى الفور، أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة أثنان من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.

وعليه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، و جاري عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبان من الباعة الجائلين.

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