ضياء رشوان: رئيس الزمالك تعهد بعدم تكرار أزمة الصحفيين

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه لا توجد أي سندات قانونية تمنح نادي الزمالك ومجلس إدارته الحق في منع أعضائه الصحفيين من دخول النادي.





وأضاف "رشوان"، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن رئيس الزمالك تعهد بعدم تكرار الأزمات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وأن القانون يجب أن يحكم علاقة النادي ومجلس إدارته بالصحفيين في حال حدوث أي تجاوزات.





وتابع نقيب الصحفيين، أن النقابة ستحتفظ بعلاقتها الجيدة مع نادي الزمالك، والاجتماع القادم لمجلس نقابة الصحفيين سيكون من داخل القلعة البيضاء".



