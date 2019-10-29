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رئيس الزمالك: ما حدث في 25 يناير لن يتكرر مرة أخرى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:55 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عضو مجلس النواب، أن ما حدث في 25 يناير عام 2011، لن يتكرر مرة أخرى.

ووجه "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، رسالة إلى المقاول الهارب محمد علي، والإعلامي الإخواني معتز مطر، مشددا على أن ما حدث في 25 يناير "مش هيتكرر تاني".

وأكد رئيس نادي الزمالك انتهاء الأزمة مع نقابة الصحفيين، مشيرا إلى أنه لا يرغب في إعطاء فرصة للمتربصين بالوطن لاستغلالها.

كان "منصور"، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد أعلنا منذ قليل، انتهاء الأزمة التي اندلعت الأيام الماضية بين النقابة ومجلس إدارة النادي، على خلفية قرار الزمالك بمنع دخول الصحفيين للنادي، وإعلان نقيب الصحفيين اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد الطرفين على احترام كل منهما للأخر، وأعلن "منصور" عن هدية للنقابة وهي 250 عضوية للأعضاء بنفس الشروط القديمة.
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نقابة الصحفيين المستشار مرتضي الزمالك أخبار

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